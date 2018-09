O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os líderes das duas Coreias vão realizar sua terceira cúpula em meados de setembro, anunciou Seul nesta quinta-feira, depois que Kim Jong Un, da Coreia do Norte, reiterou seu compromisso com a desnuclearização da península.

O anúncio desta cúpula entre Kim e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, de 18 a 20 de setembro em Pyongyang, vem em um momento difícil nas negociações entre o Norte e os Estados Unidos sobre o arsenal atômico norte-coreano.

Durante a terceira cúpula, os dois líderes vizinhos vão abordar questões como medidas práticas para desnuclearizar a península, afirmou Chung Eui-yong, assessor de segurança nacional do presidente sul-coreano.

A data da próxima reunião foi acertada na quarta-feira durante uma visita de Chung a Pyongyang, quando entregou uma carta de Moon ao líder norte-coreano.

A Coreia do Sul tenta revitalizar o impulso diplomático gerado pela histórica cúpula do dia 12 de junho em Singapura, entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Naquela cúpula, Kim se comprometeu com uma "completa desnuclearização da península coreana", embora sem definir datas ou modalidades para que isso acontecesse.

Tratou-se de uma promessa vaga diante do objetivo inicial de Estados Unidos de alcançar uma "desnuclearização completa, verificável e irreversível".

Durante sua entrevista com Chung, o presidente norte-coreano mostrou-se disposto a cooperar com Seul e Washington na questão da desnuclearização, de acordo com o emissário sul-coreano.

De acordo com a agência norte-coreana KCNA, a "vontade de Kim é erradicar completamente o risco de um conflito armado e o horror da guerra na península coreana, para transformá-la no berço da paz sem armas nucleares, livre de qualquer ameaça".

Mas as negociações entre Washington e Pyongyang ficaram paradas por semanas, como demonstra o fato de Trump ter cancelado uma nova viagem à Coreia do Norte de seu secretário de Estado, Mike Pompeo no mês passado.

As autoridades de Pyongyag acusaram os Estados Unidos de quererem o desarmamento unilateral norte-coreano sem fazer concessões.

Washington, por sua vez, pede à comunidade internacional que mantenha a pressão e sanções enquanto Pyongyang não abandonar as armas nucleares.

No entanto, a confiança do líder norte-coreano em Trump "permanece inalterada", disse Chung.

Nesta sexta, Trump agradeceu a Jong-un por sua confiança, manifestando sua convicção de que possam, de forma conjunta, concluir satisfatoriamente as negociações em curso para a desnuclearização da península.

"Kim Jong-un da Coreia do Norte proclama sua 'confiança inquebrantável para com o presidente Trump'. Obrigado presidente Kim. Vamos superar isso juntos!", tuitou Trump.

