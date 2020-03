A Coreia do Norte disparou neste sábado (horário local, sexta-feira no Brasil) dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, informou a agência de notícias Yonhap, citando os militares da Coreia do Sul.

O lançamento teve origem na província de Pyongan do Norte, informou a agência, citando os Chefes de Estado-Maior Conjunto do Sul.

O governo norte-coreano comentou apenas que eles havia realizado exercícios de "artilharia de longo alcance", mas o Japão disse que os projéteis pareciam ser mísseis balísticos.

O lançamento mais recente ocorre em meio a um hiato prolongado nas negociações de desarmamento com os Estados Unidos .

Segundo analistas, a Coreia do Norte continuou a refinar suas capacidades de armas, mais de um ano após a cúpula no Vietnã entre seu líder Kim Jong Un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter terminado abruptamente e sem acordo.

O país está sob vários grupos de sanções para seus programas de armas.

O governo norte-coreano realizou uma série de testes de armas no final do ano passado, o último em novembro, que muitas vezes descreveu como "múltiplos sistemas de lançamento de foguetes", embora outros o chamassem de mísseis balísticos.

Também realizou testes de mecanismo de lançamento estático, sendo o mais recentemente em dezembro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram