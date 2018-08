O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Agosto de 2018 12:57 11. Agosto 2018 - 12:57

Turista chinesa posa na Ponte da Amizade, na cidade fronteiriça chinesa de Dandong, principal ponto de entrada para a Coreia do Norte, em maio de 2018

Pyongyang suspenderá as visitas turísticas de grupos chineses à Coreia do Norte antes da celebração de um importante evento em setembro - informou a imprensa local neste sábado (11).

A agência norte-coreana de viagens internacionais explicou a uma agência de turismo chinesa que os hotéis em Pyongyang estariam fechados para reformas durante 20 dias, a partir de sábado.

Outra agência de viagens norte-coreana anunciou a seu parceiro chinês que, por uma "decisão estatal" não especificada, ficariam sem receber grupos de turistas chineses até 5 de setembro, segundo a mesma fonte.

Em outras ocasiões, as autoridades norte-coreanas restringiram o acesso a turistas estrangeiros, enquanto o país se preparava para acontecimentos especiais, dando diferentes justificativas, informou a agência Yonhap.

Essas medidas surgem no momento em que a Coreia do Norte se prepara para comemorar o 70º aniversário da fundação do governo.

Graças, em parte, ao recente degelo nas relações diplomáticas, o número de turistas chineses que visitam a Coreia do Norte cresceu rapidamente.

Hoje, entre 1.000 e 2.000 turistas visitam por dia alguns dos lugares mais conhecidos do país, como a parte norte da zona desmilitarizada, de acordo com o site NK News.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português