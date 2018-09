O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Coreia do Norte não empreenderá um desarmamento nuclear enquanto não houver confiança mútua em relação aos Estados Unidos, afirmou neste sábado, na Assembleia Geral da ONU, o chefe da diplomacia norte-coreana, Ri Yong Ho.

"Sem confiança nenhuma nos Estados Unidos, não haverá confiança em nossa segurança nacional, e, sob estas circunstâncias, não há como possamos nos desarmar unilateralmente primeiro", disse o ministro ante a Assembleia Geral.

"O estancamento recente deve-se a que os Estados Unidos se baseiam em medidas coercitivas que são letais para a construção da confiança", criticou.

"Os Estados Unidos insistem em uma política de desnuclearização primeiro que aumenta o nível de pressão mediante sanções, para conseguir seu propósito de maneira coercitiva", assinalou o chanceler.

"A percepção de que as sanções podem nos colocar de joelhos é uma fantasia das pessoas que são ignorantes em relação a nós", afirmou.

Liderado pelos Estados Unidos, o Conselho de Segurança aprovou três resoluções de sanções no ano passado destinadas a privar a Coreia do Norte da receita que afirma que era destinada a seus programas de mísseis nucleares e balísticos.

Uma reunião de cúpula histórica entre os presidentes americano e norte-coreano em junho levou à interrupção dos lançamentos de mísseis que eram realizados por Pyongyang, mas houve poucos avanços concretos no caminho da desnuclearização.

Esta semana, Ri reuniu-se com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que concordou em retornar a Pyongyang no próximo mês para continuar discutindo as demandas americanas.

