Este conteúdo foi publicado em 18 de Agosto de 2018 10:10 18. Agosto 2018 - 10:10

Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte culparam neste sábado os opositores políticos de Donald Trump pelo fato de a discussão sobre desnuclearização se encontrar em ponto morto, e pediram que o presidente amreicano aja com coragem para avançar nesta questão.

Trump e o líder do Norte, Kim Jong Un, realizaram em junho uma histórica cúpula em Singapura.

Na reunião, os dois alcançaram um vago acordo para desnuclerizar a península da Coreia, mas desde então houve muito poucos avanços.

A Coreia do Norte criticou Washington por suas exigências "unilaterais e "ao estilo gângster" para o desmantelamento completo, verificável e irreversível do arsenal atômico de Pyongyang.

Neste sábado, Rodong Sinmun, o jornal mais importante do país, elogiou Trump por buscar melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e tentar obter a paz mundial que, segundo disse, seria a "façanha do século".

"No entanto, ele enfrenta muitos oponentes", afirma ainda o texto.

Segundo o jornal, os democratas e, inclusive, alguns republicanos estão dificultando os esforços de Trump por seus própios interesses partidários.

A Coreia do Norte pede que os Estados Unidos concordem em declarar o fim da Guerra da Coreia de 1950-53, e acusa o país de não corresponder a uma série de suas "medidas de boa vontade".

Estas incluiriam o final de seus testes nucleares e de mísseis, a destruição de uma instalação de testes nucleares e a entrega dos restos de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia.

