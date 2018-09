O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Coreia do Norte presenteou o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, com dois cães da raça Pungsan, emblemáticos para o primeiro país. O anúncio foi feito neste domingo em Seul, em um nova amostra de aproximação das Coreias desde o começo do ano.

Segundo um comunicado da presidência sul-coreana, o presente foi dado por ocasião da reúnião de cúpula entre as Coreias realizada na semana passada, e recebido na última quinta-feira.

Os cães, de cerca de 1 ano, foram entregues na localidade fronteiriça de Panmunjom, na zona desmilitarizada. Pyongyang também entregou três quilos de ração, para "facilitar a adaptação dos animais", informou a presidência sul-coreana.

Os cães da raça Pungsan, animais de caça de pelo branco espesso, possuem qualidades de inteligência e lealdade. Na Coreia do Norte, são considerados um tesouro nacional.

Moon viajou na semana passada a Pyongyang para uma terceira reunião de cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Na reunião de cúpula histórica entre as Coreias realizada no ano 2000, o então líder norte-coreano, Kim Jong Il, presenteou com dois cães da raça Pungsan o presidente sul-coreano Kim Dae-jung. Os animais, que viveram no Grande Parque de Seul, morreram de causas naturais em 2013, e tiveram 21 filhotes.

Os novos cães irão viver no complexo presidencial com Moon, que já possui outros dois cachorros e um gato de estimação.

