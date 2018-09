O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Coreia do Norte se prepara para comemorar o 70º aniversário de sua fundação neste fim de semana, com uma série de eventos, que provavelmente incluirão uma parada militar e o retorno de seus famosos festivais de massa.

A República Popular Democrática da Coreia, seu nome oficial, foi criada em 9 de setembro de 1948, três anos depois de Moscou e Washington dividirem a península.

Esta data é uma das mais importantes no calendário político norte-coreano.

Os desfiles militares, supervisionados pelo líder Kim Jong Un, o terceiro membro de sua família a dirigir o país, são cruciais para os observadores internacionais, que examinam todos os detalhes para estar a par dos mais recentes avanços em assuntos militares.

Normalmente, nesta parada são exibidas algumas das armas nucleares que Pyongyang deseja propagandear.

Mas este ano, segundo analistas, o Norte pode não mostrar seus avanços neste campo, levando em conta a aproximação diplomática que está ocorrendo entre as duas Coreias.

Para o espetáculo coreográfico de massa, que este ano recebe o título de "O país glorioso", segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, os 100.000 participantes ensaiaram por meses.

Vários convites diplomáticos foram enviados a líderes estrangeiros, mas não se espera a presença de muitas autoridades internacionais.

Além de rumores sobre a presença do presidente chinês Xi Jinping, a delegação do principal aliado do país será liderada por Li Zhanshu, um dos sete membros do Comitê Permanente do Birô Político.

Além disso, nesta sexta-feira, o ator francês Gérard Depardieu foi visto em um hotel em Pyongyang por um jornalista da AFP.

