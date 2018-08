O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Agosto de 2018

A Coreia do Norte suspendeu a entrega de vistos de turista, com a proximidade das comemorações do 70º aniversário de sua fundação, previstas para o mês que vem - anunciou nesta terça-feira (14) uma agência de viagens especializada com sede na China.

Em sua página on-line, a Koryo Tours, uma empresa popular entre os ocidentais que querem viajar para a Coreia do Norte, diz que foi informada, em 13 de agosto, de que "todas as solicitações de visto estavam congeladas".

O governo não se deu nenhuma razão para a mudança, disse a Koryo Tours, acrescentando que a medida estará em vigor até 9 de setembro, data das celebrações do 70º aniversário da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), o nome oficial do regime.

A data é, com frequência, comemorada com grandes desfiles militares, ou espetáculos, nos quais milhares de pessoas executam impressionantes coreografias.

O presidente chinês, Xi Jingping, está entre as autoridades que devem assistir aos festejos.

Durante seu discurso de Ano Novo, o líder Kim Jong-un declarou que os norte-coreanos "celebrariam o 70º aniversário de sua República como um grande acontecimento".

Desde o início de 2018, a península passa por um processo de distensão, após anos de atrito pelos programas nuclear e balístico da Coreia do Norte, que lhe valeram uma onda de sanções internacionais.

Esse degelo esteve marcado por duas reuniões entre Kim e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e uma cúpula histórica entre Kim e o presidente americano, Donald Trump.

Kim se comprometeu a trabalhar a favor da desnuclearização da península, uma fórmula vaga sujeita a diversas interpretações.

Até o momento, Pyongyang não adotou nenhuma medida confirmada e denunciou as exigências "unilaterais" dos Estados Unidos e seus "métodos de gângsteres".

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos pediram à comunidade internacional que mantenha as severas sanções contra Pyongyang.

Ainda não se sabe se, nesse contexto, a Coreia do Norte exibirá neste aniversário seu mais potente armamento, como costuma fazer nesse evento.

