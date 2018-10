O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 9:43 23. Outubro 2018 - 09:43

O Canadá se tornou na semana passada o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha para usos recreativos.

A Coreia do Sul advertiu seus cidadãos que não devem fumar maconha no Canadá, país onde a droga foi legalizada na semana passada, pois mesmo que seja consumida neste país continuará sendo um crime no território sul-coreano.

O consumo, posse ou venda de substâncias ilegais são considerados crimes na Coreia do Sul.

"Os cidadãos sul-coreanos que consomem maconha (...), inclusive em regiões onde isto é legal, estão violando a lei e serão punidos", escreveu no Twitter na semana passada a embaixada da Coreia do Sul no Canadá.

A lei penal sul-coreana é aplicada de forma territorial, mas também de forma pessoal, o que significa que os cidadãos do país podem ser punidos mesmo que o consumo aconteça em um país onde a maconha é legalizada.

Após quase um século de proibição, o Canadá se tornou na quarta-feira da semana passada o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha para usos recreativos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português