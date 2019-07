A Coreia do Sul liquidou um fundo criado em conjunto com o Japão em 2015 para indenizar as mulheres forçadas à prostituição em bordéis criados para o Exército nipônico durante a guerra, uma decisão unilateral, que o governo japonês considerou inadmissível.

O ministério sul-coreano da Igualdade de Gênero, responsável por administrar o fundo, confirmou nesta sexta-feira que liquidou o organismo.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, anunciou no fim de 2018 que pretendia dissolver a organização, que tinha o objetivo de responder os pedidos de indenizações das vítimas dos soldados japoneses durante a guerra.

"Nunca aceitaremos uma decisão assim", reagiu o vice-secretário do governo japonês, Yasutoshi Nishimura.

O acordo, assinado em 2015, durante a presidência anterior da Coreia do Sul, buscava solucionar de forma "definitiva e irreversível" a disputa sobre as "mulheres de conforto" com o fundo conjunto, para o qual o Estado japonês contribuiu com um bilhão de ienes (8,2 milhões de euros).

O fundo, no entanto, nunca funcionou de maneira adequada e parte da opinião pública sul-coreana criticava muito o organismo, por considerar que era muito conveniente ao Japão, que pagava, mas sem assumir responsabilidade jurídica plena.

"Ainda temos que decidir o destino do dinheiro que vem do Japão", afirmou uma fonte sul-coreana à AFP.

O tema das sul-coreanas que foram obrigadas a prostituir-se para os soldados japoneses durante a guerra envenena as relações bilaterais há décadas, pois muitos sul-coreanos consideram a questão um símbolo dos abusos e da violência cometidos pelo Japão durante o domínio colonial (1910-1945).

