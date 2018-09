O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Setembro de 2018 2:55 14. Setembro 2018 - 02:55

Coreia do Sul e Coreia do Norte abriram nesta sexta-feira um escritório conjunto de coordenação, na localidade norte-coreana de Kaesong, em mais um movimento de aproximação entre os dois países antes da visita do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a Pyongyang na próxima semana.

"Um novo capítulo da história se abre hoje aqui", declarou o ministro sul-coreano da Unificação, Cho Myoung-gyon, durante a cerimônia de abertura do escritório, segundo um pool de jornalistas.

"Este escritório de coordenação é um novo símbolo de paz criado conjuntamente pelo Sul e o Norte", acrescentou o ministro.

O local inclui escritórios separados para o Norte e o Sul, assim como uma sala de conferências comum.

Segundo Seul, este "canal de consultas e comunicação" permanecerá aberto as 24 horas do dia, durante todo o ano. Ao menos 20 representantes de cada país trabalharão no escritório.

A inauguração desta sexta-feira foi assistida por mais de 100 pessoas, incluindo empresários sul-coreanos envolvidos na zona industrial conjunta de Kaesong, fechada pela então presidente conservadora sul-coreana Park Geun-hye em 2016, após o quarto teste nuclear de Pyongyang.

As duas Coreias buscam facilitar os intercâmbios com a abertura do escritório, que foi acertada após a primeira cúpula entre Moon e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, no final de abril, segundo o ministério da Unificação.

Os dois países tentam multiplicar os projetos conjuntos em numerosos âmbitos desde a reunião de Kim e Moon em Panmunjom, o povoado da Zona Desmilitarizada que divide a península onde se firmou o armistício da guerra da Coreia (1950-53).

Moon começará na próxima terça-feira, em Pyongyang, uma visita de três dias que será a terceira cúpula intercoreana este ano.

O presidente sul-coreano se tornou no último ano o artífice de um rápido degelo na península, que permitiu um encontro histórico entre Kim e o presidente americano, Donald Trump, em junho passado em Singapura.

Nesta ocasião, o líder norte-coreano se mostrou favorável "à desnuclearização da península", uma expressão que permite todo tipo de interpretação.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português