O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 11:57 06. Setembro 2018 - 11:57

(Maio) Encontro entre os líderes das Coreias do Norte (e) e Sul no vilarejo fronteiriço de Panmunjom

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, irá se reunir com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, entre os dias 18 e 20 de setembro, em Pyongyang, para discutir o desarmamento nuclear, anunciou Seul nesta quinta-feira.

Durante sua terceira cúpula, os dois líderes abordarão questões como "as medidas práticas" para eliminar as armas nucleares da península, disse Chung Eui-yong, conselheiro de Segurança Nacional do presidente sul-coreano.

Chungo viajou a Pyongyang na quarta-feira, onde entregou uma carta de Moon a Kim.

Segundo o emissário sul-coreano, Kim se mostrou disposto a cooperar com Seul e Washington no tema da "desnuclearização".

Kim "expressou sua firme determinação em favor da desnuclearização da península coreana, assim como sua intenção de trabalhar estreitamente com os Estados Unidos (...) para conseguir este objetivo".

Na histórica cúpula de 12 de junho, em Singapura, entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder norte-coreano se limitou a manifestar seu compromisso com uma "desnuclearização completa da península coreana", mas sem acertar as modalidades e o calendário do desarmamento atômico.

De acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, Kim reafirmou nesta quarta-feira seu compromisso com a eliminação das armas nucleares da península coreana, durante a conversa com o emissário sul-coreano.

"O Norte e o Sul devem prosseguir com seus esforços para obter a 'desnuclearização' da península coreana", declarou Kim.

"Nossa vontade é erradicar por completo o risco de um conflito armado e o horror da guerra na península coreana para transformá-la na cunha da paz sem armas nucleares".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português