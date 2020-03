O final da série pós-apocalíptica "The Walking Dead" foi adiado até segunda ordem não por causa do vírus que na ficção transformou muitas pessoas em zumbis, mas pelo coronavírus que na vida real mantém o mundo em quarentena.

Os produtores revelaram que não conseguiram terminar o último capítulo por causa do vírus, que forçou 50% dos Estados Unidos a permanecer em casa para evitar sua propagação.

"Os acontecimentos atuais tornaram impossível completar a pós-produção do final da décima temporada de 'The Walking Dead', pelo que a temporada atual terminará no episódio 15, em 5 de abril" nos Estados Unidos, informou a rede AMC no Twitter.

"O final planejado será um episódio especial (a ser exibido) mais adiante no ano", acrescentou.

"The Walking Dead", baseado em uma HQ ambientada em um mundo pós-apocalíptico, mostra um grupo de sobreviventes de um vírus que transformou boa parte da população em zumbis.

É um dos programas de maior sucesso da história da TV americana e bateu vários recordes de audiência.

Sem data definitiva para o episódio final, muitos fãs expressaram frustração e também destacaram a ironia do momento gerado pela pandemia do novo coronavírus.

O programa "está se tornando um documentário, em vista da situação atual do planeta", manifestou-se um fã nas redes sociais.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram