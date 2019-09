Os restos mortais do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe foram transferidos de sua residência na capital, Harare, para sua aldeia natal de Kutama (norte), onde será enterrado no sábado (28) - informou sua família nesta sexta-feira (27).

"O corpo chegou (à aldeia) por volta das 19h (14h em Brasília), ontem (quinta-feira)", disse à AFP Leo Mugabe, sobrinho do ex-presidente falecido no início do mês.

O ministro da Justiça, Ziyambi Ziyambi, confirmou a notícia ao jornal estatal "The Herald".

"O corpo de Robert Mugabe deixou Harare para (o distrito de) Zvimba, onde será enterrado no sábado", afirmou.

Esta transferência marca o epílogo de uma queda de braço que, há semanas, opõe familiares do ex-chefe de Estado e o governo de seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, sobre o destino de seus restos mortais.

Mugabe faleceu em 6 de setembro, aos 95 anos, em um hospital de Singapura. Inicialmente, ficaria no Panteão Nacional dos Heróis da "luta de libertação" em Harare, como desejavam as autoridades.

Sua família, incluindo a viúva, Grace Mugabe, que durante muito tempo exigiu que ele fosse enterrado em sua aldeia de Kutama - a cerca de 100 quilômetros de Harare -, teve a última palavra.

Mugabe governou por 37 anos. De "herói" da independência se transformou em déspota, acusado de atos de violência e de fraudes eleitorais.

