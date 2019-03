Os corpos de dois alpinistas do Reino Unido e da Itália foram encontrados no norte do Paquistão quase duas semanas depois de seu desaparecimento - declarou neste sábado (9) o embaixador italiano no país asiático.

Os montanhistas Tom Ballard e Daniele Nardi escalavam o Nanga Parbat, de 8.125 metros de altitude, a nona montanha mais alta do mundo, quando desapareceram em 24 de fevereiro.

O embaixador italiano no Paquistão, Stefano Pontecorvo, tuitou neste sábado que os corpos foram identificados com fotos aéreas.

"Me dói anunciar que a busca terminou oficialmente", escreveu, acrescentando que "a equipe de resgate confirmou que as silhuetas detectadas (...) em torno de 5.900 metros são as de Daniele e Tom".

Um anúncio na página do Facebook de Daniele Nardi confirmou os dois óbitos.

"Informamos que a busca por Daniele e Tom terminou", dizia a mensagem, que completou: "Uma parte deles ficará para sempre no Nanga Parbat".

