Centenas de ativistas ecologistas formaram uma corrente humana ao redor do Parlamento alemão em Berlim nesta sexta-feira, um ato simbólico para "trancar" os deputados, que segundo os manifestantes devem adotar medidas decisivas contra a mudança climática.

O protesto diante do Reichstag alemão começou com uma passeata de quase 500 pessoas. Quando chegaram ao Parlamento, os ativistas abriram um longo pedaço de pano vermelho.

Um dos cartazes exibia a frase "2038 é muito tarde", uma referência à data prevista pelo governo para acabar com o uso do carvão na geração de energia elétrica.

"Enquanto os políticos se apressam nos últimos minutos antes das férias de verão, estamos aqui fora para declarar: 'as pessoas que não cuidam da política do clima não merecem férias'", afirma uma mensagem no Twitter do movimento "Sextas-feiras para o futuro".

"É por isto que formamos uma corrente humana e pedimos que permaneçam sentados na Câmara, para legislar", completa a mensagem.

O movimento "Sextas-feiras para o futuro" foi criado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg, que se tornou uma figura de renome mundial.

