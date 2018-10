O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 13:33 23. Outubro 2018 - 13:33

Uma espetacular corrida de búfalos, com ginetes imprudentes sobre os animais, aconteceu no fim de semana no leste da Tailândia, na 147ª edição de um festival tradicional.

Os ginetes precisam demonstrar força e agilidade na corrida, cujo vencedor recebe 8.000 bahts (240 dólares).

A corrida é o momento máximo do festival anual do búfalo, que acontece todos os anos na cidade de Chon Buri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português