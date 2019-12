Joe Sestak, ex-congressista do estado da Pensilvânia e candidato com poucas chances de obter a indicação presidencial pelo Partido Democrata, anunciou no domingo o fim de sua campanha para as eleições de 2020.

Em um comunicado publicado no Twitter, Sestak anunciou a saída da disputa eleitoral e agradeceu a seus seguidores pela "honra de postular a presidência dos Estados Unidos".

Almirante da reserva, Sestak escreveu uma mensagem repleta de metáforas com referências à navegação, na qual afirma que a maior necessidade dos Estados Unidos é uma "bússola moral".

A lista de candidatos às primárias democratas continua grande. O ex-vice-presidente Joe Biden aparece na liderança das pesquisas, seguido por Elizabeth Warren, Bernie Sanders e, em um inesperado quarto lugar e em alta, o prefeito South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.

Sestak representou o sétimo distrito da Pensilvânia no Congresso durante dois mandatos, de 2007 a 2011, e disputou duas vezes, sem sucesso, uma vaga no Senado.

