O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Outubro de 2018 13:32 12. Outubro 2018 - 13:32

O tribunal turco de Aliaga (oeste) condenou nesta sexta-feira a três anos e um mês de prisão ao pastor americano Andrew Brunson, mas permitiu que seja colocado em liberdade levando em conta os dois anos que passou entre as grades e seu bom comportamento, informou um correspondente da AFP presente no local.

O tribunal também levantou a prisão domiciliar e a proibição de viajar a que estava submetido Brunson, cujo caso provocou uma crise diplomática entre Ancara e Washington.

Em agosto, a situação levou a um colapso em agosto da libra esterlina, a moeda turca, e revelou as fragilidades da economia turca.

Em uma reação imediata à notícia, o presidente americano Donald Trump declarou esperar que o pastor Brunson possa "voltar para casa em breve".

"Meus pensamentos e orações estão com o Pastor (Andrew) Brunson, e esperamos tê-lo em segurança de volta para casa em breve!" Trump disse no Twitter, pouco depois de postar que ele estava "trabalhando muito duro" no caso.

O pastor foi condenado à prisão após ser considerado culpado de "apoiar organizações terroristas", neste caso o Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK, separatistas curdos) e a rede de Fethullah Gülen, do pregador acusado por Ancara de orquestrar o fracassado golpe de julho de 2016.

Estabelecido na Turquia há cerca de vinte anos, o pastor estava à frente de uma pequena igreja protestante em Izmir. Ele negou todas as acusações de atividades "terroristas" que pesam sobre ele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português