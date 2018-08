O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13. Agosto 2018 - 12:47

Ante o olhar surpreso dos visitantes, seis corvos especialmente treinados para recolher guimbas de cigarro participam das tarefas de limpeza de Puy du Fou, um dos parques temáticos mais populares da França.

Esta original ideia surgiu há anos na mente de um dos falcoeiros do parque, a partir da observação dessas aves, explicou à AFP o diretor do parque dedicado à história francesa, Nicolas de Villiers.

A espécie escolhida para esta tarefa "é um pássaro particularmente inteligente, que, quando se encontra em um ambiente afetivo, se comunica com os humanos e estabelece uma relação com eles através de jogos", explicou.

Christophe Gaborit, especialista no adestramento de aves de rapina, fabricou uma pequena caixa dividida ao meio. "Em um lado, colocou algumas petiscos, que os corvos adoram, e deixou o outro lado vazio, para que as aves pudessem colocar ali as guimbas e outros pequenos dejetos, contou De Villiers.

Quando os corvos depositavam uma bola na caixa, um mecanismo providenciava que recebessem um petisco. "Eles aprenderam muito rápido!", acrescentou, rindo.

"Mas o objetivo não é simplesmente limpar. Os visitantes são, no geral, cuidadosos, mas quisemos realizar uma ação pedagógica, mostrando que a natureza pode nos mostrar como cuidar do meio ambiente", assinalou.

