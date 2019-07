Milhares de habitantes da costa da Luisiana estão sendo evacuados nesta sexta-feira diante da chegada da tempestade tropical Barry, que ameaça se transformar em furacão e provocar chuvas potencialmente devastadoras nesse estado do sul dos Estados Unidos.

Na tarde desta sexta, a tempestade estava a cerca de 100 km a sudoeste da foz do rio Mississippi e avançava lentamente para a costa, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Se o prognóstico se cumprir, Barry será o primeiro furacão da temporada no Atlântico, que vai de junho a novembro. Espera-se que seja de categoria 1 na escala Saffir-Simpson (de cinco níveis), com ventos de ao menos 119 km/h.

"Esperamos que Barry toque a costa central amanhã (sábado) de manhã", disse à CNN o governador da Luisiana, John Bel Edwards.

O sistema meteorológico provocará de 15 a 25 cm de chuvas em uma faixa de 160 km de largura, com o rio Mississipi ao leste e o Texas ao oeste, enquanto se espera que as precipitações atinjam 50 cm quando Barry passar a furacão.

A chuva cairá nas áreas já afetadas pela cheia desde janeiro e no momento em que o Mississippi atinge um nível histórico.

"Será a primeira vez que teremos um furacão enquanto o rio Mississippi está em cheia", disse o governador.

Até agora já caíram entre 15 e 20 cm de chuva sobre a cidade de Nova Orleans, provocando inundações.

Algumas estradas estão inundadas desde quarta-feira. Os habitantes colocaram sacos de areia nas portas de suas casas e comércios, e já trabalham na limpeza e coleta de lixo, ajudados por equipes especializadas, constatou um jornalista da AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira o estado de emergência na zona, para desbloquear fundos e permitir que as agências federais participem nos trabalhos.

Foram emitidas ordens de evacuação para a península ao sul de Nova Orleans e "mais de 300 ônibus estão prontos para levar as pessoas a abrigos", disse Edwards.

- O trauma do Katrina -

Luisiana continua traumatizada pela lembrança do devastador furacão Katrina (categoria 5) em agosto de 2005. Os diques que protegiam Nova Orleans sucumbiram então à pressão da água, inundando 80% da cidade e causando cerca de mil mortes, de um saldo total de mais de 1.800 durante o desastre.

Os diques na margem do rio e em Nova Orleans são capazes de aguentar, segundo o governador, enquanto 118 bombas estão instaladas na principal cidade do estado.

Os diques estão preparados para suportar uma inundação de 6,10 metros e o rio deverá atingir um máximo de 5,79 metros, segundo os meteorologistas.

Mas para a rede GSCC, que reúne profissionais do clima do mundo todo, "o risco de Barry é diferente do de Katrina: em 2005 cederam os diques da costa, e desta vez são os diques do rio que estarão à prova".

"A temperatura na superfície da água do Golfo do México está acima da média e provê ao sistema a força para se intensificar", explicou no comunicado da GSCC Jill Trepanier, que estuda os fenômenos climáticos na Universidade de Luisiana.

Segundo a especialista, Barry mostra um novo exemplo de mudança climática: "Uma temperatura quente do oceano e uma temperatura do ar superior à média são a receita para intensas chuvas; todas as condições 'acima da média' são um sinal de mudança climática".

