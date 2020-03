Autoridades sanitárias da Costa Rica ordenaram neste domingo o fechamento dos bares, cassinos e boates do país, em um endurecimento das medidas para combater o novo coronavírus.

A determinação se deu após um aumento do número de infecções, que chegaram a 35 casos, contra 27 ontem.

Segundo o ministro da Saúde, Daniel Salas, o fechamento dos estabelecimentos noturnos foi adotado após a constatação do não cumprimento da ordem sanitária para que os estabelecimentos públicos funcionassem com no máximo 50% de sua capacidade.

Segundo Salas, a medida não afeta restaurantes, mas ele advertiu que os locais que não cumprirem o limite de 50% serão fechados por 30 dias.

O ministro também pediu à população que não viaje para o exterior se não for estritamente necessário.

