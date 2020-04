A devastação na economia dos Estados Unidos da pandemia de coronavírus começa a aparecer, com a publicação de resultados de empresas em queda e um relatório do Federal Reserve que alerta que a crise continuará.

O confinamento para evitar o contágio fez com que a atividade econômica se contraísse "abruptamente e profundamente" em todo o país, de acordo com o relatório do Fed (banco central dos EUA), e a maioria das empresas pesquisadas em todo o país "espera condições piorar nos próximos meses".

Esses avisos no "Livro Bege", uma referência para analisar a situação econômica nos Estados Unidos, vieram depois que o Departamento de Comércio e o próprio Fed publicaram pesquisas mensais que mostraram contrações sem precedentes em décadas ou simplesmente inéditas nas vendas no varejo e produção industrial, ambas cruciais para a maior economia do mundo.

Aproximadamente 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos perderam seus empregos desde meados de março, mas o Fed, que já reduziu sua taxa básica de juros para zero e injetou trilhões de dólares em liquidez no sistema financeiro, indicou que "as perspectivas de curto prazo é de mais cortes de empregos para os próximos meses".

Com mais de dois milhões de casos confirmados do novo coronavírus em todo o mundo, a pandemia do COVID-19 levou a economia mundial à recessão, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que cortará US$ 9 trilhões do PIB mundial em 2020.

O Fed destacou que as indústrias do setor de lazer e hotelaria, bem como as vendas no varejo, com exceção de bens essenciais, foram as mais afetadas pelas medidas de distanciamento social decretadas para impedir a propagação do vírus.

A maioria dos 12 distritos do Fed também relatou declínios na produção industrial e, embora os produtos alimentícios e médicos tenham forte demanda, eles enfrentaram atrasos na produção devido a medidas de prevenção de contágio e interrupções na cadeia de fornecimento.

- Forte queda em Nova York -

Os dados de produção industrial de março divulgados pelo Fed mostraram danos semelhantes entre os fabricantes. O índice caiu 5,4%, seu maior declínio desde 1946, enquanto a indústria manufatureira caiu 6,3%, também o maior declínio em sete décadas, com danos à maioria das indústrias.

Os dados são "muito ruins", mas o pior ainda está por vir, prevê Ian Shepherdson, da consultoria Pantheon Macroeconomics. "É provável que haja mais quedas em abril, já que o fechamento das empresas começou apenas em meados de março", explicou em nota.

Dados de produção industrial no estado de Nova York, o epicentro do surto de coronavírus no país, mostraram que o declínio da atividade foi especialmente acentuado.

O Empire State Manufacturing Survey, o levantamento mensal do Fed de Nova York sobre a atividade industrial na região, mostrou uma queda de 57 pontos para -78,2, o nível mais baixo já registrado. O índice atingiu -34,3 durante a crise financeira global de 2008.

Oitenta e cinco porcento das empresas de manufatura relataram que as condições comerciais pioraram, enquanto apenas 7% relataram uma melhoria. A pesquisa mostrou uma queda no emprego, nos novos pedidos, nos envios e nos estoques.

"Demanda seriamente deprimida, interrupções no fornecimento e incerteza extremamente alta manterão a produção industrial em um caminho extremamente fraco no curto prazo", afirmou a consultoria Oxford Economics.

- Compras de pânico -

As compras maciças em supermercados nos Estados Unidos não foram suficientes para conter a queda nas vendas no varejo, que segundo dados do Departamento de Comércio caíram 8,7% desde fevereiro.

Restaurantes e bares foram especialmente afetados, com queda de 26,5%, enquanto as vendas de automóveis caíram 25,6%.

Os baixos preços do petróleo e as restrições de viagens reduziram as vendas em postos de gasolina, que registraram uma queda de 17,2% no volume de negócios.

No entanto, as lojas de alimentos e bebidas registraram um aumento de 25,6% entre as compras dos consumidores em pânico por eventuais escassez, enquanto as farmácias e lojas de produtos de higiene pessoal também registraram crescimento de 4,3%.

Os varejistas de comércio eletrônico viram as vendas crescerem 3,1%, enquanto alimentos e bebidas, papel, produtos químicos e produtos de tabaco - todos bens que os consumidores poderiam acumular no isolamento em casa - caíram 2% ou menos, segundo o relatório do Fed.

