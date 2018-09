O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 12:51 20. Setembro 2018 - 12:51

Membros dos serviços de emergência investigam o local do acidente

Quatro crianças que seguiam de bicicleta para a escola morreram atropeladas por um trem nesta quinta-feira em Oss, sul da Holanda, anunciou a polícia.

Os menores de idade estavam em uma bicicleta elétrica compartilhada, que tem um um carrinho acoplado à frente e que permite transportar crianças, bichos de estimação ou bagagem.

As vítimas tinham entre 4 e 11 anos, informou a agência de notícias ANP. Uma quinta criança e uma mulher ficaram feridas.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, declarou estar "profundamente abalado com o acidente horrível". A rainha Máxima disse que o casal real "não tinha palavras após a terrível tragédia".

Desde 1975 foram registrados cinco acidentes em passagens de nível com ferrovias em Oss.

No ano passado, 206 ciclistas morreram na Holanda, país com 22 milhões de bicicletas para uma população de 17 milhões de pessoas, que utilizam uma das maiores redes urbanas de ciclovias do planeta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português