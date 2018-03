O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24 de Junho de 2014

O crime ligado ao meio ambiente, que movimenta 213 bilhões de dólares anuais, contribui para o financiamento de grupos armados e terroristas, e ameaça a segurança e o desenvolvimento de vários países, declaram a ONU e a Interpol em um relatório publicado nesta terça-feira.

O tráfico de carvão gera entre 38 e 56 milhões de dólares ao ano aos islamitas shebab somalis, ligados à Al-Qaeda, segundo o relatório.

O documento é publicado no segundo dia da sessão inaugural da nova Assembleia da ONU para o meio ambiente (UNEA), que reúne cerca de 1.200 delegados e especialistas em Nairóbi e que deve, entre outros temas, discutir a questão dos crimes contra o meio ambiente.

Já o comércio de marfim é a principal fonte de renda do Exército de Resistência do Senhor (LRA), a rebelião de Uganda que se espalha o terror no Sudão, República Centro Africana e República Democrática do Congo (RDC). Também praticado por outros grupos armados e milícias que operam na República Centro Africana, RDC e Sudão.

O crime organizado transnacional ligado ao meio ambiente inclui o corte ilegal de madeira, a caça furtiva e o tráfico de numerosas espécies, a pesca ilegal, as minas selvagens e resíduos tóxicos, explicam a ONU e Interpol.

"Além do dano ambiental imediato, o tráfico de recursos naturais priva as economias em desenvolvimento bilhões de dólares em receita para encher os bolsos dos criminosos", ressalta Achim Steiner, diretor-executivo do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP).

De acordo com a ONU, este tráfico ameaça em muitos países "o desenvolvimento sustentável, os meios de subsistência, a boa governação e o Estado de direito, enquanto grandes somas chegam às milícias e grupos terroristas."

"Apesar do aumento da consciência, as respostas atuais em termos de impacto estão longe de ser proporcionais à escala e crescimento da ameaça à vida selvagem e meio ambiente", alertam a ONU e a Interpol.

