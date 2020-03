Ambulâncias diante do centro de convenções ExCeL London na capital inglesa

Os criminosos buscam maneiras de se beneficiar da pandemia de coronavírus na Europa. Eles se adaptam à medida que a pandemia avança: tráfico de máscaras, vacinas falsas, fraudes contra idosos e abusos na internet de menores de idade confinados.

Milhões de pessoas estão em suas casas, o que reduz o número de roubos. Os confinamentos deixam os assaltantes sem vítimas e o fechamento das fronteiras impõe obstáculos ao narcotráfico, o que provoca tensões entre os traficantes e provoca escassez de drogas.

Mas a propagação da COVID-19 no Velho Continente, atual epicentro da pandemia, criou uma nova espécie de criminosos, que se adaptaram rapidamente e mudaram as regras do jogo.

"Os criminosos aproveitaram rapidamente as oportunidades para explorar a crise, adaptando seus métodos de funcionamento ou partindo para novas atividades ilegais", afirma a Agência Europeia de Polícia (Europol) em um relatório publicado na sexta-feira.

"Os golpistas rapidamente adaptaram seus sistemas de fraude para capitalizar a angústia e o medo dos cidadãos europeus", analisa a agência.

Catherine De Bolle, diretora executiva da Europol, destaca que "os criminosos estão interessados em uma única pergunta: 'Como ganhar mais dinheiro?'".

"Por isto, neste momento abusam da pandemia", declarou à AFP.

Em muitos países europeus, as forças de segurança registraram uma queda nos crimes 'tradicionais'.

O outro lado da moeda é a explosão registrada em outros setores da economia, com o aumento de novos tipos de fraude e do cibercrime devido à pandemia.

A crise do novo coronavírus também pode "revelar o pior da humanidade", afirmou o comando da polícia britânica, ao comentar o roubo de cilindros de oxigênio em um hospital de Manchester.

Em toda a Europa, as fraudes on-line dispararam nas últimas semanas.

A Agência Britânica de Luta contra o Crime Organizado (NCA), afirmou que os "criminosos tomam como alvo pessoas que tentam comprar material médico na internet, enviam e-mails que oferecem falso apoio médico e enganam as pessoas mais vulneráveis ou cada vez mais isoladas em casa".

- Falsos motoristas de ambulâncias -

Na Alemanha, por exemplo, "os cibercriminosos se aproveitam das preocupações com a COVID-19 para enviar e-mails para captar dados pessoais ou que tem conteúdos mal-intencionados ou para usar o medo das pessoas com intenções fraudulentas", afirmou a polícia.

Na Dinamarca, o governo se comprometeu a impor penas duras aos ladrões de álcool gel e aos que se fazem passar por funcionários da área da saúde ou motoristas de ambulâncias.

Alguns, vestidos com máscaras e jalecos, afirmam que pretendem fazer exames de detecção do coronavírus para entrar em residências, geralmente de pessoas mais velhas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu para um forte aumento do 'phishing' (captação de dados pessoais) por e-mail, assim como para as tentativas de fraude que utilizam o nome do organismo.

A pandemia também provocou um aumento da atividade dos pedófilos na internet, advertiu a polícia da Suécia.

Na Itália, país mais afetado pelo novo coronavírus, alguns temem que os pequenos empresários com problemas de dinheiro recorram à máfia para salvar seus negócios.

burs-smt-cvo/erl/bl/fp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram