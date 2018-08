O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Agosto de 2018

Nassir Elnabir, um adolescente saudita que está de férias com sua família em Istambul não esconde o sorriso diante de uma loja de luxo. "Tudo está cada vez mais barato", afirma. "O que antes custava mil dólares, agora custa 600 dólares".

A queda da lira turca, que se desvalorizou mais de 40% desde o começo do ano, diminui o poder aquisitivo da população turca, mas também representa uma oportunidade para os turistas que chegam à Turquia com os bolsos cheios de moeda estrangeira.

Desde a sexta-feira passada, em que o valor da moeda turca caiu 16%, formam-se longas filas de turistas, sobretudo procedentes da Ásia e dos países do Golfo, nas lojas de luxo de Louis Vuitton e Chanel de Istambul.

Seu objetivo é pechinchar antes da alta de preços para adaptar-se à queda da lira.

"É como se houvesse promoções de 30%", compara Nasir. "Pessoalmente, me afetou de maneira muito positiva".

Xenos Lemis, um turista chipriota, acompanha em tempo real a desvalorização da lira turca.

"Olhamos a taxa de câmbio da lira a cada duas horas. Cada vez, esta varia muito.

Outros visitantes lamentam ter mudado muito rápido suas moedas estrangeiras, antes que aconteça uma forte desvalorização da lira no final da semana passada.

"Estou muito surpreso porque tirei uma grande quantidade de dinheiro em liras turcas do banco e quando acordei, no dia seguinte, me dei conta de que havia saído perdendo (no câmbio)", reconhece Kobe Wu Kejia, um turista chinês.

- Recuperação do turismo -

Fortemente afetado pelo medo provocado por uma onda de atentados e o golpe de Estado fracassado em 2016, o turismo na Turquia se recuperou neste ano, apesar da instabilidade econômica.

A indústria turística conseguiu diversificar sua oferta para atrair turistas procedentes da Arábia Saudita ou Irã, além dos turistas europeus que voltam a este país. A queda da lira resulta um motivo mais para os visitantes com os bolsos cheios de euros.

A chegada de turistas aumentou 30% este ano, segundo Firuz Baglikaya, o presidente da Associação de agências de viagens turcas.

"Previmos uma entrada de 32 bilhões de dólares em divisas estrangeiras", declarou Baglikaya à agência de imprensa estatal Andolu.

"Desde 2017, nosso objetivo era atrair 40 milhões de turistas (por ano). Excetuando uma evolução negativa, este objetivo será atingido neste ano", acrescentou.

No centro histórico de Istambul, na parte europeia a antiga capital otomana, os turistas reconhecem que a queda da lira virou um incentivo para viajar a Turquia.

"Em primeiro lugar, sem dúvida, que é uma vantagem para nós", afirma Barbara, uma mulher alemã que se passeia com seu marido na parte mais turística da cidade.

"Mas também nos dão um pouco de pena todos esses vendedores que ganham menos", explica Barbara, que reconhece que a queda da lira resulta em uma situação ambivalente para eles.

