Trabalhador entrega compras para famílias em Estocolmo, Suécia, em 21 de março de 2020, enquanto as compras pela Internet disparam

As consequências econômicas da pandemia de coronavírus, que afundaram as bolsas de valores e ameaçam uma recessão global, podem ser uma oportunidade para setores como tecnologia, vendas ou serviços on-line.

Com quase um bilhão de pessoas confinadas no mundo, a população utiliza cada vez mais o comércio digital e todos os tipos de serviços que até então desconheciam.

"Acredito que alguns aspectos do trabalho e da organização mudarão definitivamente quando a situação atual acabar", diz Sally Maitlis, professora de comportamento organizacional da Said Business School, da Universidade de Oxford.

"As pessoas descobrirão que podem trabalhar e se comunicar de uma maneira que, até agora, nunca haviam imaginado. Isso as forçará a se sentirem mais confortáveis com a tecnologia", explica Maitlis.

- Comércio online -

Grandes empresas de comércio na Internet estão registrando um aumento significativo de pedidos, à medida que as pessoas confinadas em suas casas compram produtos essenciais.

Inicialmente, as ações de gigantes como Walmart e Amazon afundaram em 16 de março, um dia sombrio para os mercados mundiais, mas depois se recuperaram (mais de 25% no caso do Walmart).

"Vimos um aumento nas compras on-line e, como resultado, alguns produtos, como de limpeza e suprimentos médicos, esgotaram-se", afirmou a Amazon.

Por seu lado, pequenos comércios independentes estão sofrendo com a crise, diz Mike Cherry, presidente da Federação Britânica de Pequenas Empresas.

"Os tempos são muito difíceis para os pequenos comércios do país. As cadeias de suprimentos preocupam porque a frequência continua caindo. As perspectivas para esses negócios, nas próximas semanas, são cada vez mais sombrias", garante.

- Streaming -

Diante do aumento exponencial da demanda, grandes empresas do setor de 'streaming', como Netflix ou Google (proprietário do YouTube), reduziram sua velocidade de transmissão para não saturar a Internet na Europa, o novo epicentro da pandemia.

Em todo o planeta, o uso dessas plataformas aumentou 20% no último final de semana, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.

No sentido contrário, as grandes cadeias de cinemas sofrem uma queda sem precedentes de público. Algumas estão fechadas para impedir a propagação do vírus.

Nos Estados Unidos, as ações dos grupos Cinemark e AMC Entertainment caíram 60% em relação a janeiro e fevereiro.

- Aviões privados -

O setor aéreo é um dos mais afetados pelas consequências econômicas do coronavírus e algumas empresas estão à beira da falência.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) previu na quinta-feira que as companhias aéreas precisam de US$ 200 bilhões em ajuda de emergência.

"A crise (...) é muito mais séria e generalizada do que o 11 de setembro de 2001, a epidemia de SARS [em 2002 e 2003] ou a crise financeira global de 2008", alertou o diretor geral da IATA, Alexandre de Juniac.

Por outro lado, as empresas de aviões particulares estão vendo um aumento na demanda.

Os clientes mais ricos querem evitar encontrar centenas de outras pessoas em um avião comercial, diz Daniel Tang, da MayJets, uma companhia com sede em Hong Kong.

"Os pedidos de informação dispararam" 400%, afirma Richard Zaher, presidente de uma empresa de jatos privados dos Estados Unidos, que aumentou entre 20% e 25% suas reservas.

- Aulas online -

Com muitas academias fechadas, os adeptos do esportes estão optando por ficar em casa e seguir aulas on-line.

As ações da Peloton, uma empresa americana de equipamentos de ginástica para indivíduos, aumentaram acentuadamente quando os investidores apostaram na crescente demanda por suas bicicletas ergométricas e esteiras conectadas à Internet, que permitem cursos on-line.

- Reuniões por videoconferência -

O aumento de pessoas que trabalham de casa aumentou a demanda de sistemas para se comunicar pela Internet.

"Há tanta agitação com o teletrabalho que empresas como a Zoom dispararam na bolsa", aponta Carolina Milanesi, analista da Creative Strategies, referindo-se a uma empresa que oferece serviços de videoconferência.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram