O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rejeitou no domingo a renúncia de seu ministro do Interior, depois que o surpreendente decreto de confinamento pela pandemia de coronavírus levou os turcos em pânico às lojas para comprar suprimentos.

"Que minha nação, que eu nunca quis prejudicar, e nosso presidente, a quem permanecerei fiel a vida inteira, me perdoem. Estou deixando o cargo de ministro do Interior que tive a honra de realizar" desde agosto de 2016, declarou o ministro do Interior turco Suleyman Soylu em comunicado.

No entanto, a presidência turca indicou que Recep Tayyip Erdogan rejeitou a renúncia. "A renúncia de nosso ministro do Interior não foi aceita. Ele continuará cumprindo suas funções", afirmou a presidência em comunicado.

Na sexta-feira, o ministro surpreendeu os turcos ao anunciar um confinamento de 48 horas nas 30 maiores cidades do país.

O anúncio levou milhares de turcos em pânico aos supermercados sem respeitar as regras de distanciamento social.

Muitos opositores e usuários da Internet criticaram o governo pela maneira como foi decretada a medida e por colocar em risco a vida de milhares de pessoas.

Soylu já havia anunciado que decretaria as medidas de distanciamento no âmbito das "instruções do nosso presidente" Recep Tayyip Erdogan, mas no domingo ele assumiu "total responsabilidade" pela medida.

Cerca de 57.000 pessoas foram infectadas na Turquia e cerca de 1.200 morreram, de acordo com o último balanço oficial publicado neste domingo pelo Ministério da Saúde.

