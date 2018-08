O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Maio) Donald Trump deixa uma sala da Casa Branca após anunciar sua decisão de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã

Depois que o presidente Donald Trump anunciou, em 8 de maio, a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, estes são os principais fatos que marcaram a relação entre as duas grandes potências:

- Trump anuncia retirada -

Trump anunciou em 8 de maio de 2018 a saída dos Estados Unidos do acordo e o restabelecimento das sanções contra o Irã e as empresas internacionais que façam negócios com o país.

Acertado em 2015 depois de dois anos de negociações entre o Irã, Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Alemanha, este pacto permitiu levantar uma na parte das sanções contra Teerã e conseguir o compromisso do regime islâmico iraniano de não ter nenhuma bomba nuclear.

Segundo o Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA), o Irã respeitou as condições do acordo.

Depois de sua saída unilateral, Washington indicou que as sanções seriam efetivadas de maneira imediata para os novos contratos e deu um prazo de 90 a 180 dias para que as multinacionais abandonassem suas atividades no Irã.

França, Alemanha e Reino Unido afirmaram estar decididos a garantir a execução do texto e preservar os benefícios econômicos para a população iraniana.

- Teerã quer garantias -

Em 8 de maio, o presidente iraniano Hassan Rohani, advirtiu que Teerã poderá deixar de respeitar as limitações impostas pelo acordo nuclear e voltar a enriquecer urânio caso as negociações com os dirigentes europeus, russos e chineses não deem os resultados esperados.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, exigiu, em 9 de maio, garantias reais aos líderes europeus.

Quatro dias depois, o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, começou uma rodada diplomática para salvar o acordo.

Apesar de os dirigentes europeus se comprometerem em Bruxela que garantiriam recursos econômicos ao Irã, grandes empresas, como a francesa Total, detiveram suas atividades econômicas no Irã ante o temor das sanções americanas.

- Pressão -

No dia 21 de maio, o governo dos Estados Unidos ameaçou o Irã com as sanções "mais fortes da história" caso Teerã não aceitasse as condições para alcançar um "novo acordo", que teria como objetivo reduzir a influência do regime iraniano no Oriente Médio.

A vice-presidente iraniana, Masoumeh Ebtekar, declarou em 8 de junho que o Irã desejava que a preservação do acordo fose confirmada "o mais rápido possível". Também alertou que o país havia iniciado "os trabalhos preparatórios" para voltar a enriquecer urânio, no caso de um rompimento definitivo do pacto.

- Apoio ao Irã -

Em 2 de julho, o diretor político do Departamento de Estado, Brian Hook, recordou que Washington estava empenhado em reduzir a zero as exportações de petróleo iranianas. No dia seguinte, Rohani respondeu que as autoridades americanas nunca conseguiriam impedir o Irã de exportar petróleo.

Os dirigentes dos países europeus, da Rússia e da China anunciaram no dia 6 de julho o desejo de permitir ao Irã a continuidade da exportação de petróleo e gás. O compromisso constava de uma lista de 11 objetivos estabelecidos em Viena durante uma reunião com Teerã.

Dez dias mais tarde, os líderes europeus rejeitaram o pedido dos Estados Unidos de isolar economicamente o Irã e aprovaram medidas jurídicas para proteger as empresas europeias das sanções americanas.

No dia seguinte, no entanto, fontes europeias reconheceram que o governo americano rejeitou o pedido para que Washington não punisse as empresas europeias presentes no Irã.

Então, o governo iraniano elevou o tom com o anúncio de uma denúncia contra o governo dos Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça pela retomada das sanções.

- Ameaças -

Em 22 de julho, o presidente Rohani advertiu Washington a 'não brincar com o fogo' - utilizando uma expressão em farsi que recomenda "não brincar com a cauda do leão" - e afirmou que um conflito com o Irã "seria a mãe de todas as guerras".

Trump reagiu exigindo que o Irã "nunca mais" volte a ameaçar os Estados Unidos.

O presidente americano, porém, mudou o tom do discurso uma semana depois e no dia 30 de julho afirmou que estava disposto a reunir-se com os dirigentes iranianos "quando eles desejarem, sem condições prévias".

"As ameaças, as sanções e os efeitos do anúncio não funcionarão", reagiu o chefe da diplomacia iraniana.

- Tensão -

Manifestantes iranianos atacaram em 3 de agosto uma escola religiosa em uma província próxima a Teerã.

Centenas de pessoas se reuniram nos últimos dias nas grandes cidades iranianas para protestar contra as dificuldades econômicas, que podem aumentar a partir de 7 de agosto com o restabelecimento da primeira bateria de sanções americanas.

