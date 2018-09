O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 15:00

Arquivos com documentos sobre o escândalo 'dieselgate'

Seguem abaixo os principais acontecimentos ligados ao escândalo dos motores a diesel manipulados pela Volkswagen:

- Antes de 2015 -

- 2006: Volkwagen lança o projeto de motor adaptado às normas contra a poluição nos Estados Unidos, mais rígidas que as adotadas na Europa.

- 2007: Com o fracasso do projeto, "alguns funcionários" desenvolvem um dispositivo para driblar os testes de contaminação, de acordo com o que a Volkswagen afirmou algum tempo depois à justiça americana.

- 2014: Um estudo americano mede os níveis de emissões, que em alguns casos são 40 vezes superiores aos níveis permitidos. As autoridades pedem explicações a Volkswagen, que não admite a existência de fraude.

- 2015 -

- 18 de setembro: A Agência de Proteção ao Meio Ambiente (EPA) dos Estados Unidos acusa a Volkswagen de violação do regulamento antipoluição com a ajuda de um dispositivo capaz de enganar os controles sobre as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx).

- 21 de setembro: A cotação da Volkswagen cai 20%.

- 22-23 de setembro: Volkswagen admite que equipou 11 milhões de veículos em todo o mundo com um dispositivo de fraude; o presidente do grupo, Martin Winterkorn, renuncia e a justiça alemã abre uma investigação penal. A ação desaba 40% na comparação com o nível de 18 de setembro.

- 15 de outubro: A Agência Alemã dos Automóveis ordena que a Volkswagen convoque um recall de 2,4 milhões de veículos. O grupo amplia a determinação aos 8,5 milhões de automóveis envolvidos na Europa.

- 2016 -

- 22 de abril: Volkswagen registra prejuízo anual pela primeira vez em 20 anos.

- 28 de junho: A empresa aceita pagar 14,7 bilhões de dólares para indenizar os clientes americanos, abrindo o caminho para a compra potencial de 480.000 veículos.

- 29 de julho: Uma comissão de especialistas franceses que testou 85 veículos a diesel detecta "anomalias" em um terço dos casos e não descarta que outras montadoras tenham utilizado dispositivos falsificadores.

- 6 de novembro: A investigação alemã por manipulação das cotações contra Winterkorn e o diretor da Volkswagen Herbert Diess é ampliada ao presidente do conselho de vigilância do grupo, Hans Dieter Pötsch.

- 2017 -

- 11 de janeiro: Volkswagen se declara culpada de fraude e obstrução à justiça nos Estados Unidos.

- 1 de fevereiro: Bosch aceita pagar mais de 300 milhões de dólares de indenização nos Estados Unidos, mas não admite culpa.

- 25 de agosto: Um ex-engenheiro da Volkswagen, James Liang, é condenado nos Estados Unidos a 40 meses de prisão.

- 6 de dezembro: Oliver Schmidt, ex-executivo da Volkswagen, é condenado a sete anos de prisão por um tribunal americano.

- 2018 -

- 23 de fevereiro: BMW reconhece ter equipado "por engano" os veículos a diesel com um dispositivo que não estava de acordo com a medições de gás. O grupo, que até então negara qualquer erro, convoca um recall de 11.700 carros em todo o mundo.

- 23 de fevereiro: Volkswagen anuncia um lucro recorde em 2017.

- 27 de fevereiro: A justiça alemã abre o caminho para a proibição do tráfego de veículos a diesel antigos nas cidades.

- 20 de abril: Um alto funcionário da Porsche tem prisão provisória decretada na Alemanha.

- 3 de maio: As autoridades americanas iniciam investigações judiciais contra Martin Winterkorn, ex-CEO da Volkswagen, e outros cinco executivos do grupo.

- 18 de junio: O diretor da Audi, Rupert Stadler, é detido provisoriamente, suspeito de "fraude" e cumplicidade na "emissão de certificados falsos".

