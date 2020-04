O cruzeiro australiano Greg Mortimer, com mais de 100 casos de coronavírus a bordo, atracou nesta sexta-feira no porto de Montevidéu para iniciar a evacuação de passageiros que embarcarão em um avião médico com destino a Melbourne.

Cerca de 110 australianos e neozelandeses desembarcarão do navio que estava ancorado nas águas uruguaias por duas semanas com mais de 200 pessoas a bordo, das quais 128 deram positivo para coronavírus, de acordo com o proprietário do navio.

De acordo com o cronograma da operação divulgada pelo governo uruguaio, às 21h30 começará a descida dos passageiros e eles viajarão de ônibus para o Aeroporto Internacional de Carrasco com uma forte escolta policial.

Uma vez no terminal aéreo, subirão direto em um Airbus A340 com uma equipe médica à bordo que chegou a Montevidéu nesta manhã e está programado para partir para a Austrália às 01H40 no sábado.

A evacuação será realizada "sob rigorosas medidas sanitárias", para que os passageiros não passem pelas áreas da imigração nem manejem bagagem.

"O contato humano será praticamente nulo", anunciou o ministro das Relações Exteriores Ernesto Talvi.

O governo uruguaio considera que todos os que estão no navio de cruzeiro estão contaminados pela COVID-19.

O avião será organizado por áreas de risco, "com passageiros sentados de acordo com os resultados dos testes e o nível de atendimento necessário", afirmou a companhia de navegação australiana Aurora Expeditions, proprietária do navio, em comunicado divulgado na sexta-feira.

Após a evacuação, mais de 80 tripulantes e cerca de vinte passageiros americanos e europeus ainda ficarão no navio.

A empresa de transporte informou que está trabalhando em opções de voos charter para poder retornar todos para suas casas.

