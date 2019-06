O Parlamento do Curdistão iraquiano nomeou nesta terça-feira Masrour Barzani como primeiro-ministro, um dia depois da posse de seu primo Nechirvan Barzani como presidente da região autônoma.

Masrour Barzani, até agora integrante do serviço de segurança da região e filho do líder histórico curdo Masud Barzani, tem prazo de um mês para formar o governo.

O novo primeiro-ministro recebeu os votos de 87 dos 97 deputados presentes, de um total de 111.

Os Barzani - e seu Partido Democrático do Curdistão (PDC) - são o clã político mais poderoso do Curdistão iraquiano.

Sua grande rival, a União Patriótica do Curdistão (UPC) do falecido presidente iraquiano Jalal Talabani, boicotou a sessão parlamentar que escolheu Nechirvan Barzani como presidente. Os integrantes do partido, no entanto, compareceram à sessão parlamentar de terça-feira.

Masrour Barzani era desde 2012 assessor do Conselho de Segurança do Curdistão. Este organismo, que supervisiona todas as forças de segurança da região autônoma, teve um papel crucial na guerra contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), que ocupou um terço do território iraquiano entre 2014 e 2017, nas fronteiras do Curdistão.

