Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 18:59 02. Outubro 2018 - 18:59

Novo presidente iraquiano, o curdo Barham Saleh (C), eleito pelo parlamento em Bagdá em 2 de outubro de 2018

O curdo moderado Barham Saleh, de 58 anos, foi eleito nesta terça-feira presidente do Iraque, um cargo honorário em um país onde o poder é controlado pelo chefe de Governo.

Com 219 votos contra 22, Saleh venceu seu principal adversário, Fuad Hussein, de 72 anos, ex-chefe de gabinete do ex-presidente do Curdistão iraquiano Massud Barzani.

