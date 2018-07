O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Membros do Conselho Democrático Sírio (SDC) em reunião com oposição tolerada por Damasco em 16 e julho de 2018

A coalizão curdo-árabe que iniciou esta semana negociações com o regime sírio anunciou neste sábado (28) a criação de "comitês" para dar seguimento às discussões, a fim de alcançar um acordo político que favoreça a "descentralização".

Oprimidos durante décadas pelo regime sírio, os curdos aproveitaram o início do conflito na Síria em 2011 para estabelecer um governo autônomo no norte e nordeste do país sob seu controle, cuja extensão representa 30% do território sírio, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Uma delegação do Conselho Democrático Sírio, braço político das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas por Washington, iniciou na quinta-feira a primeira rodada de negociações com Damasco.

Esses comitês vão se concentrar em questões "econômicas, militares, jurídicas e políticas", explicou Sihanouk Dibo, assessor do Partido da União Democrática (PYD), uma formação que faz parte do Conselho.

O objetivo dos curdos sírios é "estabelecer um roteiro que favoreça a descentralização da Síria", declarou Dibo à AFP.

"É muito cedo para falar sobre um acordo, mas vamos trabalhar nesse objetivo", acrescentou o líder curdo, que reconheceu que as negociações serão "longas e difíceis porque o poder de Damasco é altamente centralizado".

O regime de Bashar al-Assad não se pronunciou sobre o estado das negociações com as FDS.

Os curdos buscam com essas negociações preservar ao máximo sua situação e evitar um conflito com o regime que, com o apoio da Rússia e do Irã, conseguiu reconquistar mais de 60% do país.

