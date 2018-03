O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A atriz americana Cynthia Nixon, que ficou famosa ao interpretar a advogada Miranda na série televisiva "Sex and the City", anunciou nesta segunda-feira sua candidatura a governadora do estado de Nova York com uma plataforma progressista a favor de uma maior igualdade, sem favores das grandes corporações.

Nixon, de 51 anos, anunciou seu candidatura em um vídeo de dois minutos publicado no Twitter onde aparece em sua casa com sua esposa Christine Marinoni e seus três filhos, levando o mais novo à escola pública, caminhando pelas ruas de Nova York e em um trem.

De olho nas eleições a governador de 6 de novembro, antes deverá enfrentar nas primárias democratas de 13 de setembro o atual governador e favorito, Andrew Cuomo, de 60 anos, eleito em 2010, que aspira a um terceiro mandato.

Nixon nunca foi candidata a um cargo público. Se ela for eleita, será a primeira governadora mulher de Nova York, o quarto estado mais populoso do país, e também a primeira abertamente homossexual.

"Nossos líderes estão em falta. Somos agora o estado mais desigual de todo o país, com uma riqueza incrível, mas também pobreza extrema", disse esta grande defensora do direito à educação pública de qualidade no vídeo. "A metade das crianças nas cidades do norte do estado vivem abaixo da linha de pobreza. Como deixamos que isso aconteça?"

"Amo Nova York. Jamais gostaria de viver em outro lugar, mas algo tem que mudar. Queremos que nosso governo volte a trabalhar pela assistência médica, pelo fim do encarceramento em massa, para reparar nosso estropiado metrô. Estamos fartos de políticos mais preocupados com títulos e do que conosco", acrescenta.

Cuomo, filho de um antigo governador do estado durante três mandatos, enfrenta severas críticas pelo saturado sistema de metrô da cidade de Nova York, cujo funcionamento é supervisado pelo governo estatal.

Uma vitória de Nixon, mais à esquerda que Cuomo, ajudaria o prefeito democrata da cidade de Nova York, Bill de Blasio, que tem uma inimizade com o atual governador.

Nixon assistiu em janeiro ao juramento do segundo mandato de De Blasio, e sua esposa trabalhou até a semana passada no Departamento de Educação do governo municipal.

Apesar da fama mundial ter vindo de seu papel na comédia televisiva "Sex and the City" junto com Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall e Kristin Davis, a atriz está em baixa nas pesquisas.

Uma pesquisa recente do instituto de investigação do Siena College dá a Cuomo uma votação de 66%, contra 19% para Nixon.

