Este conteúdo foi publicado em 13 de Setembro de 2018 20:50 13. Setembro 2018 - 20:50

(Arquivo) Moeda de um real é vista junto com nota de 100 dólares, no Rio de Janeiro

O real fechou nesta quinta-feira no mínimo histórico de 4,197 unidades por dólar, com queda de 1,12% em relação ao fechamento da véspera, atingido pelas incertezas sobre as eleições de 7 de outubro.

Ao longo do ano, o real sofreu uma desvalorização de 21,06%.

O recorde anterior, de 4,166 reais por dólar, remontava ao fechamento 21 de janeiro de 2016. Durante o dia, chegou a 4,20 reais, pouco abaixo do recorde de cotação intradiária (4,249 reais por dólar) de setembro de 2015.

