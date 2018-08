O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 7 de Agosto de 2018 11:21 07. Agosto 2018 - 11:21

O grupo alemão Daimler anunciou nesta terça-feira a suspensão de suas atividades no Irã, no mesmo dia em que foram restabelecidas as sanções americanas contra Teerã

O grupo alemão Daimler anunciou nesta terça-feira a suspensão de suas atividades no Irã, no mesmo dia em que foram restabelecidas as sanções americanas contra Teerã.

"Suspendemos nossas atividades no Irã com a aplicação das sanções", afirmou à AFP o porta-voz da montadora, que pretendia fabricar e vender caminhões da marca Mercedes no mercado iraniano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português