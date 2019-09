Cronologia dos governos do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde 2009.

A seguir as datas mais importantes dos governos de Benjamin Netanyahu:

- Retorno ao poder -

Em 31 de março de 2009, o líder do partido Likud Benjamin Netanyahu, que havia sido chefe de Governo entre 1996 e 1999, foi eleito novamente primeiro-ministro e substituiu Ehud Olmert, acusado de corrupção.

Apesar da participação de ministros trabalhistas, o governo de coalizão é de direita, com a participação do ultranacionalista Avigdor Lieberman, do partido Israel Beiteinou.

Em 2013, um novo governo Netanyahu, surgido das eleições legislativas antecipadas de janeiro, reúne a maioria composta por Likud, Lar Judeuo (direita nacionalista), Naftali Bennett e partidos de centro-direita.

O governo não inclui nenhum representante dos partidos religiosos ultraortodoxos.

- Operações em Gaza -

Em julho de 2014, Israel lançou a operação "Margem de Proteção" contra a Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamita palestino Hamas, com o objetivo de deter o lançamento de foguetes e destruir os túneis cavados a partir do território palestino.

A guerra termina com 2.251 palestinos mortos, a grande maioria civis, e 74 israelenses, quase todos soldados.

- Mais à direita -

Em 15 de maio de 2015, Netanyahu, vencedor das eleições legislativas de março, formou seu quarto governo, que inclui ministros ultraortodoxos.

Um ano depois, após um acordo de coalizão com o Israel Beiteinou, Avigdor Lieberman assumiu o ministério da Defesa. O país passou a ter o governo mais à direita de sua história.

Em 24 de janeiro de 2017, Israel aprovou a construção de mais de 2.500 casas nos assentamentos da Cisjordânia e de 560 nos assentamentos de Jerusalém Leste.

Em 20 de junho, Israel inicia a construção do assentamento de Amichai, a primeira colônia construída a partir do zero desde 1991.

- Apoio de Trump -

Em 6 de dezembro de 2017, o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. A decisão provoca a rejeição da comunidade internacional e a ira dos palestinos, que desejam ver Jerusalém Leste um dia como a capital do Estado que aspiram.

Para o presidente palestino Mahmud Abbas, Washington não pode mais desempenhar o papel de mediador em futuras negociações de paz.

Outra decisão polêmica de Trump foi o reconhecimento em março de 2019 por Washington da soberania israelense sobre a parte do Golã sírio ocupada por Israel em 1967 e anexada em 1981.

- Confrontos em Gaza -

Em 30 de março de 2018, uma "grande marcha de retorno" teve início na Faixa de de Gaza para pedir a volta dos palestinos expulsos de suas terras ou que fugiram no momento da criação de Israel em 1948. Em 14 de maio, a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém coincidiu com um banho de sangue.

Em novembro de 2018, Avigdor Lieberman reununciou após um acordo de cessar-fogo com os grupos palestinos.

Desde março, pelo menos 308 palestinos morreram em operações do exército israelense.

- Corrupção -

Em fevereiro de 2019, o procurador-geral de Israel informou a Netanyahu sobre a intenção de acusá-lo de corrupção, fraude e abuso de confiança.

Desde então, ele adiou para outubro a data do depoimento de Netanyahu, que pode resultar em uma acusação formal.

- Eleições -

Em 9 de abril, após eleições legislativas, o Likud e o partido de centro-direita do general Benny Gantz, conquistam 35 cadeiras, cada, das 120 do Parlamento. Em 17 de abril, o presidente Reuven Rivlin solicitou a Netanyahu a formação de um governo.

Mas em 29 de maio, diante de sua incapacidade de construir uma coalizão, o Parlamento aprova a própria dissolução e novas eleições são convocadas para 17 de setembro.

O primeiro-ministro preferiu uma nova votação a que o presidente solicitasse a outro político a tarefa de formar uma coalizão.

