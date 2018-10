O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 15:13 26. Outubro 2018 - 15:13

O ator Robert De Niro, destinatário de um dos pacotes com supostos explosivos enviados esta semana nos Estados Unidos a críticos do presidente Donald Trump, pediu que os americanos votem nas legislativas de 6 de novembro.

"Há algo mais poderoso do que as bombas, e isso é o seu voto", disse o astro de Hollywood de 75 anos. "As pessoas DEVEM votar", insistiu, em um breve comunicado enviado a vários meios de comunicação.

Os Estados Unidos realizarão eleições legislativas que são vistas como um referendo sobre a gestão de Trump e do Partido Republicano, que pode perder o controle do Congresso.

Na quinta-feira, um pacote com uma aparente bomba caseira destinada a De Niro foi interceptado por um esquadrão antibomba na TriBeCa Productions em Nova York, a produtora audiovisual cofundada pelo lendário ator.

"Agradeço a Deus por ninguém ter sido ferido e agradeço aos bravos membros das forças de segurança por nos protegerem", disse De Niro em seu comunicado.

