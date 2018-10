O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Violência armada contra membros do Congresso, retórica do presidente carregada de insultos, intimidação de funcionários públicos. E agora, dezenas de pacotes com supostos explosivos enviados a personalidades opositoras: o clima político nos Estados Unidos está cada vez mais difícil. Mas que é o responsável?

- Como chegaram a isso? -

A política americana esteve marcada por tensões em seus 200 anos de história. Quatro presidentes foram assassinados. A guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate estimularam o descontentamento. Prédios federais foram atacados.

Muitos apontam para a tumultuada presidência do Bill Clinton (1993-2001), que incluiu um fracassado processo de destituição, para explicar o clima atual.

"Realmente acho que isso criou este ciclo muito, muito vicioso no qual estamos agora", disse à AFP Anita McBride, assistente do presidente republicano George W. Bush (2001-2009) e atual acadêmica da American University.

Outro elemento contribuiu para o ambiente tóxico atual: o polêmico resultado eleitoral de 2000, que levou à presidência de Bush e suas incursões no Oriente Médio posteriores aos atentados de 11 de setembro.

E o mandato de Barack Obama, primeiro presidente negro do país, longe de aliviar as tensões raciais, as inflamou. O presidente Donald Trump aproveitou de forma cínica a situação, divulgando falsamente que Obama havia nascido no Quênia.

Uma congressista foi baleada em 2011, e embora o fato tenha sido condenado por todos os legisladores, o sectarismo partidário cresceu.

"Francamente, o clima político no país realmente esteve se deteriorando durante um tempo. E acho que, inclusive, muito antes das eleições de 2016, mas então se intensificou e avança", disse McBride.

- Trump tem culpa? -

A temperatura política disparou no país desde que Trump anunciou a sua candidatura, em 2015. "Trump tem grande parte da culpa pelo clima atual", declarou John Pitney, professor do Claremont McKenna College.

O presidente desqualifica os seus oponentes, ridicularizando-os, elogia partidários que ficam violentos nos comícios. Não condenou rapidamente os neonazista que mataram um contra-manifestante em Charlottesville em 2017, e chama os jornalistas de "inimigos do povo".

Quando os simpatizantes gritam "Prendam-na!" para se referir a sua ex-adversária nas eleições, a democrata Hillary Clinton, Trump sorri.

Regularmente, as estrelas de Hollywood são alvo das críticas de Trump, mas respondem, como fez o ator Robert De Niro em um discurso nos prêmios Tony, em junho.

"Vez e outra, o presidente tolerou a violência física e dividiu os americanos", advertiram os líderes democratas no Congresso, em um comunicado, na quarta-feira.

Em plena campanha para as legislativas de 6 de novembro, a demagogia de Trump aumenta, com advertências sobre as "turbas" democratas e o retuíte de um congressista republicano que afirmou, sem provas, que o filantropo George Soros estava financiando a atual caravana de emigrantes centro-americanos rumo aos Estados Unidos.

Alguns especialistas acreditam que exageram a influência de Trump. "Pode ser mais um sintoma do problema que ele causa", declarou o professor associado Timothy Hagle da Universidade de Iowa.

Mas outros, como o senador republicano Jeff Flake, acham que Trump é responsável. "As palavras importam, especialmente quando um líder de governo as diz".

- Os democratas também são responsáveis? -

Alguns democratas pediram urgentemente uma ação agressiva contra Trump e sua equipe.

A congressista da Califórnia Maxine Waters, um dos alvos das supostas bombas artesanais enviadas por correio e a quem Trump chama de uma "pessoa com quociente intelectual", incitou que seus partidários "rejeitem" os membros do gabinete em restaurantes ou lojas.

O ex-diretor da CIA John Brennan, outro destinatário dos pacotes suspeitos, qualificou o comportamento de Trump em uma reunião com seu contraparte russo, Vladimir Putin, como "nada menos que traição", causando indignação na Casa Branca.

O procurador-geral de Obama, Eric Holder, pediu este mês uma oposição mais enérgica aos republicanos, dizendo que "quando eles caírem, nós chutaremos".

Dias depois, Trump devolveu o golpe na emissora Fox: "É melhor você ter cuidado com o que está desejando". Um pacote suspeito enviado a Holder foi interceptado na quarta-feira.

Também houve casos de violência. No ano passado, um homem que trabalhou para a campanha presidencial do democrata Bernie Sanders abriu fogo contra congressistas republicanos, ferindo gravemente o representante Steve Scalise.

A própria Hillary Clinton reavivou as tensões este mês quando disse que "a civilidade pode começar novamente" quando os democratas recuperarem o controle do Congresso.

"Muitos políticos democratas estão estimulando isso ativamente", disse à NBC o senador republicano Ted Cruz.

- Irá impactar as legislativas? -

E 6 de novembro já está muito perto, e os republicanos lutam para manter a maioria no Congresso.

Trump, com o objetivo de incitar sua base, insiste em gerar alarme sobre a caravana migrante que atualmente atravessa o México.

Mas as supostas bombas enviadas apresentam novas interrogações: os conservadores do lado de Trump já sugeriram que são parte de uma conspiração democrata para captar votos.

