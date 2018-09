O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Setembro de 2018 22:50 13. Setembro 2018 - 22:50

Emmanuel Macron vendeu a seus eleitores a promessa de encarnar um novo tipo de presidência para a França, mas é pouco provável que imaginassem que ele também venderia 'souvenirs'.

De relógios e livros para colorir até 'macarons', os tradicionais bolinhos franceses, nas cores da bandeira nacional. Esses são alguns dos produtos da nova linha de artigos oficiais da marca Elysée, que começará a ser vendida neste final de semana.

A linha inicial, integrada por 56 produtos, estará disponível em uma loja localizada no pátio do Palácio presidencial do Eliseu a partir deste sábado.

Pouco mais da metade desses produtos custarão menos de 15 euros cada um.

