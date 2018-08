O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 23:23 02. Agosto 2018 - 23:23

Veículos de exército israelense patrulha a fronteira com a Síria em Golan Heights, em 4 de julho de 2018

A defesa antiaérea síria repeliu um ataque "inimigo" a oeste de Damasco, anunciou na noite desta quinta-feira a agência oficial síria Sana, citando uma fonte militar.

"Nossas forças antiaéreas responderam a um ataque inimigo e o repeliram, a oeste de Damasco", declarou a fonte, sem dar detalhes.

"Um ataque de mísseis atingiu o regime e posições das forças pró-regime a oeste de Damasco", confirmou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), sem identificar o responsável pelos disparos.

O regime sírio, apoiado por Moscou, acusa com frequência Israel de bombardear suas posições militares.

Desde 2013, Israel atacou várias vezes o território sírio, visando as tropas do regime, forças iranianas presentes na Síria e combatentes do movimento libanês Hezbollah.

Em meados de julho, a Síria acusou Israel de bombardear instalações militares em Aleppo, no norte do país, matando ao menos nove combatentes pró-regime, incluindo três estrangeiros, segundo o OSDH.

