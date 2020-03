Os advogados do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão fizeram um pedido para que os dois respondessem em prisão domiciliar ao processo sobre passaportes falsificados no Paraguai, informaram fontes judiciais nesta quinta-feira.

Os irmãos apresentaram documentos falsos no território paraguaio no dia 4 deste mês e por isso estão detidos desde a sexta-feira passada.

A defesa sustenta que a prisão do campeão da Copa do Mundo de 2002 é ilegal. Além do ex-jogador e de seu irmão, outras 16 pessoas estão envolvidas no escândalo, segundo o promotor responsável pelo caso.

Para a defesa, os magistrados que decretaram a prisão dos dois brasileiros "extrapolaram suas funções".

Ronaldinho e Assis estão detidos em um quartel policial em Assunção, capital paraguaia.

Segundo informações da unidade, o ex-jogador foi convidado a participar de um torneio interno de futebol.

