Passageiros do Greg Mortimer embarcam em avião no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu

Um total de 15 passageiros que, em sua maioria, contraíram o novo coronavírus no transatlântico australiano Greg Mortimer, ancorado no Uruguai, partiram hoje de Montevidéu em um voo médico de evacuação para os Estados Unidos, informaram autoridades.

"O corredor humanitário termina com a evacuação destes últimos passageiros", anunciou o chanceler uruguaio, Ernesto Talvi, no porto de Montevidéu, onde o navio atracou por volta do meio-dia para o traslado dos passageiros.

O transatlântico Greg Mortimer chegou no fim de março a águas uruguaias, com mais de 200 pessoas a bordo. Autoridades obrigaram o navio a se manter a 20km do porto e, dias depois, informaram que quase todos os passageiros e tripulantes estavam infectados pelo novo coronavírus.

No último sábado, partiu de Montevidéu o primeiro voo sanitário, com 110 australianos e neo-zelandeses, rumo a Melbourne. O embaixador da França no Uruguai, Hugues Moret, disse que a maioria dos passageiros que embarcaram no voo de hoje testaram positivo para Covid-19.

Segundo os diplomatas envolvidos na operação, entre os 15 passageiros que partiram rumo a Miami, estão seis americanos, três britânicos, dois suecos, um canadense, um francês, um alemão e um suíço. Os que não são americanos prosseguirão de Miami a seus destinos finais.

Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal aéreo, após passarem por um rígido controle médico, informou Ernesto Talvi no Twitter, onde detalhou o passo a passo da operação.

Os cerca de 80 tripulantes do Greg Mortimer permanecerão confinados no navio durante a quarentena, e, depois, prosseguirão viagem com a embarcação, com bandeira das Bahamas, que zarpou em 15 de março de Ushuaia, de onde seguiria até a costa da Península Antártica. Mas aos primeiros sinais de Covid-19 entre os passageiros, o navio mudou de rumo e terminou em frente a Montevidéu.

