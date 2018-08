O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Agosto de 2018 23:27 05. Agosto 2018 - 23:27

A estrela pop Demi Lovato disse neste domingo (5) estar agradecida por estar viva e que precisa de tempo para se recuperar nas primeiras declarações depois de ter sofrido uma overdose há quase duas semanas.

Escrevendo para seus mais de 70 milhões de seguidores no Instagram, Lovato deu poucos detalhes sobre sua hospitalização em 24 de julho, mas observou que sempre foi aberta sobre sua luta contra a dependência química.

"O que eu aprendi é que esta doença não é algo que desapareça com o tempo", escreveu a jovem de 25 anos.

"Isto é algo que preciso continuar a superar e ainda não superei", acrescentou.

"Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem", afirmou ela, acrescentou que ela será "sempre grata" pelo apoio dos fãs e atribuiu o salvamento de sua vida à equipe do hospital Cedars-Sinai Medical em Los Angeles.

Lovato, que cancelou um show em Atlantic City, previsto dois dias após a hospitalização, sugeriu que pode não voltar a se apresentar em breve.

"Agora eu preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e no caminho para me recuperar", escreveu.

Lovato sempre falou sobre sua depressão, distúrbios alimentares e dependência.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português