Jeff Van Drew (E), congressista democrata que anunciou que vai se filiar ao partido Republicano, aperta a mão do presidente Donald Trump (D), na Casa Branca, 19 de dezembro de 2019

Um congressista democrata que na quarta-feira votou contra o impeachment de Donald Trump disse nesta quinta-feira, na frente do presidente dos Estados Unidos, que se tornará republicano

Jeff Van Drew, representante do estado de Nova Jersey, anunciou a mudança de partido numa visita a Trump na Casa Branca.

"Jeff se unirá ao partido Republicano (...) É uma grande notícia", declarou Trump, na Sala Oval, acrescentando, "Estamos muito contentes por termos Jeff conosco".

Sentado ao lado do presidente, o parlamentar democrata garantiu ao republicano um "apoio eterno".

"Creio que simplesmente é o mais correto para mim", declarou Van Drew sobre a mudança de lado político.

Van Drew, de 66 anos, foi eleito como congressista em 2018 em um distrito que desde 1995 era representado por um republicano.

Na quarta-feira, numa votação histórica, a Câmara aprovou acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso contra Trump, tornando-o o terceiro presidente da história dos Estados Unidos ao processo de impeachment.

A decisão de manter ou não o presidente no cargo agora está nas mãos do Senado, que vai dar sequência à análise do caso em janeiro. Se espera que a Câmara Alta, onde os republicanos são maioria, absolva Trump.

