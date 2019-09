A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciará nesta terça-feira (24) o lançamento de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump na casa, noticiou a imprensa americana.

Pelosi deverá discursar às 17h locais (18h em Brasília), após consultar membros de seu partido que pedem o impeachment de Trump com base em alegações de que ele teria pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar seu adversário político, Joe Biden, líder nas primárias democratas para enfrentá-lo nas eleições de 2020.

Citando fontes próximas a Pelosi, a imprensa americana, incluindo os jornais The Washington Post, The New York Times e a emissora de TV NBC News noticiaram que Pelosi anunciará o lançamento formal do impeachment, o primeiro passo de um processo que poderá resultar na deposição de Trump da Casa Branca.

