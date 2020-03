A pandemia de coronavírus mantém milhões de americanos trancados em suas casas, mas gerou muitas demonstrações de criatividade e generosidade para ajudar outras pessoas a cuidar de si mesmas e lidar com o confinamento.

Na costa oeste dos Estados Unidos, como em outras partes do mundo, as tarefas de reabastecimento podem ser difíceis para pessoas mais velhas ou vulneráveis.

Para remediar isso, milhares de pessoas propuseram a seus vizinhos cuidar de suas compras ou fazer comida para eles.

Em San Diego, Califórnia, o grupo de voluntários do Coronavirus no Facebook, que deseja centralizar e coordenar essas iniciativas, diz que seus membros dispararam de 50 para mais de 400 em poucos dias.

Desde então, uma cadeia de restaurantes que decidiu fechar devido à pandemia organizou a entrega de cerca de 500 pacotes de "alimentos preparados ou não preparados (...) sem nenhum custo".

Em toda a Califórnia, os supermercados reservam horários para quem tem mais de 65 anos, para fazer compras sem longas filas que os exponham ao vírus; e uma rede propôs a venda de cestas de produtos com "desconto essencial" aos sábados, que podem ser enviadas aos mais vulneráveis.

- Dentista e destilaria -

Em Walnut Creek, San Francisco, onde todas as viagens essenciais foram proibidas por vários dias por milhões de pessoas, é um dentista que oferece serviços de emergência gratuitos.

Ele usa chamadas e videochamadas para avaliar a situação, mas também pode receber pacientes. "Tenho tempo de sobra para consultar, se necessário. Temos três semanas de confinamento", diz o Dr. David Nisenboym.

Mais ao norte, em Portland, Oregon, um restaurante-destilaria usava sua infraestrutura para produzir "álcool em gel caseiro", distribuído gratuitamente.

Uma lanchonete do Oregon foi transformada em um estúdio em que seu dono lê histórias para crianças e depois faz o upload para o YouTube.

"Nós viemos do mundo do teatro e as histórias sempre fizeram parte da loja", disse à AFP John Beane, proprietário da "So It Goes Coffeehouse".

"As escolas estão fechadas, como nós, e muitos pais estão em casa cuidando dos filhos. Isso é algo que pensamos que poderíamos fazer bem por eles", disse.

Mais ao norte, a cena musical altamente dinâmica de Seattle, privada da audiência, redobra sua astúcia para permanecer viva, apesar da proibição de reuniões.

Um grupo no Facebook organiza "mini-concertos virtuais", transmite ao vivo e pode ser visto mais tarde adiado. Essas "sessões de quarentena" são gratuitas, mas os espectadores podem pagar antecipadamente um ingresso ou doar mais tarde, se quiserem.

Um artista lançou um evento para arrecadar fundos para apoiar colegas que "dependem de eventos para pagar suas contas". "Cem porcento dos recursos serão destinados a artistas que perderam sua renda por cancelamentos devido ao Covid-19", disse Ijeoma Oluo, autor e jornalista, que na quinta-feira havia arrecadado mais de US$ 190.000 em 10 dias.

O dinheiro dado aos beneficiários é proporcional ao valor total arrecadado e às perdas sofridas pelos artistas visados.

"Atualmente, doamos de US$ 100 a US$ 1.000 cada", diz.

