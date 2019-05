O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre foi revisado levemente para baixo, em consequência de investimentos empresariais menores do que o esperado e de uma revisão para cima das importações, anunciou o Departamento do Comércio.

A expansão da maior economia mundial foi de 3,1% entre janeiro e março, contra a estimativa inicial de 3,2%.

Apesar da revisão, o crescimento no primeiro trimestre de 2019 foi o maior em quatro anos, informou o governo, que ainda deve publicar uma terceira estimativa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram